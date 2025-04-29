Актуальные идеи для бизнеса

Какие направления бизнеса сейчас самые популярные среди тех, кто решает начать собственное дело, разбирался 24 Канал.

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Онлайн-магазины

Продажа через Instagram, TikTok, маркетплейсы и собственные сайты остается лидером. Чаще всего открывают магазины:

авторских украшений, керамики, натуральной косметики натуральной косметики;

одежды с локальным производством или дропшиппингом;

товаров для ВСУ (патчи, турникеты, амуниция).

Растет запрос на украинские бренды с четкой айдентикой и социальной позицией. Люди готовы платить за историю, а не только за товар.

Услуги в соцсетях и IT

Специалисты, которые умеют продавать через Instagram, TikTok, Telegram, пока пользуются стабильным спросом. Многие открывают микроагентства или работают как самозанятые:

SMM-менеджеры, сторисмейкеры, копирайтеры копирайтеры;

таргетологи и контекстники;

специалисты по разработке сайтов, ботов, настройке рекламы.

Даже без опыта можно пройти интенсив за 1 – 2 месяца, набрать клиентов и стартовать с минимальными затратами.

Кофейные и мобильные точки с фастфудом

Небольшие кофейни на вынос, кофейные мобили или фудкорты с уличной едой продолжают открываться даже в сложные времена. Популярные форматы:

кофе с собой + выпечка;

хот-доги, панини, куриные стрипсы куриные стрипсы;

донаты, круассаны, чуросы на фудтраках.

Этот бизнес хоть и простой для старта, и тоже требует идейности, ведь конкуренция высокая и предусматривает определенные риски. Часто его открывают военные после возвращения, молодежь или семейные пары.

Образовательные проекты и онлайн-курсы

Обучение остается запросом №1 в период перемен. Чаще всего запускают:

онлайн-школы иностранных языков;

курсы для мам в декрете (маникюр, фото, SMM);

авторские программы саморазвития, психотерапии, ментального здоровья.

Если вы являетесь экспертом в определенной сфере, попробуйте монетизировать знания через мини-курсы, менторство, клубы.

Креативные студии (фото, видео, контент)

Instagram, TikTok и YouTube создали запрос на качественный контент. Сейчас многие открывают:

студии для съемок (фото/видео пространства);

продакшн-агентства для брендов;

услуги видеографов, режиссеров контента.

Спрос особенно высок в сфере малого бизнеса, блогинга и инфобизнеса.