Актуальные идеи для бизнеса

Какие направления бизнеса сейчас самые популярные среди тех, кто решает начать собственное дело, разбирался 24 Канал.

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Онлайн-магазины

Продажа через Instagram, TikTok, маркетплейсы и собственные сайты остается лидером. Чаще всего открывают магазины:

  • авторских украшений, керамики, натуральной косметики натуральной косметики;
  • одежды с локальным производством или дропшиппингом;
  • товаров для ВСУ (патчи, турникеты, амуниция).

Растет запрос на украинские бренды с четкой айдентикой и социальной позицией. Люди готовы платить за историю, а не только за товар.

Услуги в соцсетях и IT

Специалисты, которые умеют продавать через Instagram, TikTok, Telegram, пока пользуются стабильным спросом. Многие открывают микроагентства или работают как самозанятые:

  • SMM-менеджеры, сторисмейкеры, копирайтеры копирайтеры;
  • таргетологи и контекстники;
  • специалисты по разработке сайтов, ботов, настройке рекламы.

Даже без опыта можно пройти интенсив за 1 – 2 месяца, набрать клиентов и стартовать с минимальными затратами.

Кофейные и мобильные точки с фастфудом

Небольшие кофейни на вынос, кофейные мобили или фудкорты с уличной едой продолжают открываться даже в сложные времена. Популярные форматы:

  • кофе с собой + выпечка;
  • хот-доги, панини, куриные стрипсы куриные стрипсы;
  • донаты, круассаны, чуросы на фудтраках.

Этот бизнес хоть и простой для старта, и тоже требует идейности, ведь конкуренция высокая и предусматривает определенные риски. Часто его открывают военные после возвращения, молодежь или семейные пары.

Образовательные проекты и онлайн-курсы

Обучение остается запросом №1 в период перемен. Чаще всего запускают:

  • онлайн-школы иностранных языков;
  • курсы для мам в декрете (маникюр, фото, SMM);
  • авторские программы саморазвития, психотерапии, ментального здоровья.

Если вы являетесь экспертом в определенной сфере, попробуйте монетизировать знания через мини-курсы, менторство, клубы.

Креативные студии (фото, видео, контент)

Instagram, TikTok и YouTube создали запрос на качественный контент. Сейчас многие открывают:

  • студии для съемок (фото/видео пространства);
  • продакшн-агентства для брендов;
  • услуги видеографов, режиссеров контента.

Спрос особенно высок в сфере малого бизнеса, блогинга и инфобизнеса.

Почему эти направления актуальны и востребованы

Среди преимуществ этих бизнесов – их гибкость, можно быть вовлеченным лично и вести дело самостоятельно или привлечь команду. Следующее преимущество – невысокий порог входа – иногда достаточно нескольких тысяч гривен и хорошего смартфона. Специалисты также отмечают психологическую потребность в контроле - во время войны людям важно иметь ощущение влияния на свою жизнь. И напоследок – тренд на локальное и этическое. Строя аутентичные бренды украинцы поддерживают "свое". Это стало своеобразной новой нормой для бизнесов.