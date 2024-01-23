Арешт Ігоря Мазепи: як на це відреагували українські бізнесмени
Джерело:Forbes
Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали 18 січня. У відповідь на це українські підприємці почали тиск на уряд, аби припинити свавілля з боку правоохоронців.
Бізнес зустрівся з представниками влади
Підприємці та представники ВРУ провели закриту зустріч. Головна тема – тиск силових структур на український бізнес. Надмірна увага правоохоронних органів, за словами бізнесменів, не дозволяє вести нормальну підприємницьку діяльність.
Читайте також 13-й пакет санкцій ЄС: чи буде у ньому запроваджено ембарго на російський алюмінійРезультатів зустрічі поки що немає. Представники уряду досі не висловили свою відкриту позицію, відносно зустрічі.
З боку уряду у конференції брали участь:
- перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко;
- віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- старша радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна;
- голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Звернення ГО "Маніфест 42"
Громадський рух "Маніфест 42" у відповідь на арешт бізнесмена Ігоря Мазепи оголосив про перехід до більш радикальних форм протесту проти "свавілля тилових силовиків щодо бізнесу".
Також у зверненні "Маніфест 42" зазначив, що його вимоги мають бути виконані до 12:00 1 лютого 2024 року. Громадська організація наполягає на наступному:
- Президент України має публічно оголосити свою позицію, відносно обшуків на території підприємств без відповідного рішення та допуску адвокатів.
- Уряд зобов'язаний створити орган оперативного реагування на свавілля з боку правоохоронних органів.
- Президент України та уряд мають розглянути ініціативи від "Маніфест 42", відносно неправомірних дій з боку правоохоронців, зокрема обшуків та затримань.
Що відомо про "Маніфест 42""Маніфест 42" – громадська організація, яка активно відреагувала на арешт українського бізнесмена Ігоря Мазепи. Усе розпочалося з попередження. Організація також оголосила, що, якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони перейдуть до радикальніших дій: зупинки на годину деяких підприємств.
Арешт Ігоря Мазепи: що відомо
- Керівника Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали співробітники ДБР 18 січня під час спроби перетину українсько-польського кордону. Уже на наступний день бізнесмену обрали запобіжний захід.
- Мазепа може внести заставу у розмірі 349 мільйонів гривень або ж він перебуватиме за ґратами, щонайменше до 27 лютого 2024 року. Також підозру отримав брат бізнесмена – Юрій Мазепа. Сума його застави менша – 49 мільйонів гривень.
- Ігор Мазепа отримав звинувачення у організації схеми протиправного володіння землями. Йдеться про змову щонайменше 4 осіб.