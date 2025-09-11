У Вінниці було знищено підприємство з виробництва дверей. Це сталося під час російської атаки 10 вересня.

Що відомо про знищення бізнесу у Вінниці?

Родина Галини Бабак розвивала цей бізнес 20 років, передає 24 Канал з посиланням на підприємицю в Instagram.

Читайте також Ворожа ракета повністю знищила відділення Укрпошти в Києві

Галина Бабак розповіла, що після атаки на Вінницю було повністю знищено бізнес її родини. Вони вели його разом з чоловіком. Однак жінка вже 1,5 року займається ним самостійно, адже чоловік зник безвісти на війні.

Я не буду писати про цифри, але хто має виробничий бізнес, той зрозуміє, що є кредити, є зобов’язання перед клієнтами і постачальниками,

– зазначила Бабак на своїй сторінці.

Згідно з її слів, скільки займе часу розбір "форс-мажорної" ситуації по контрактах – це питання відкрите.

Це був бізнес виробництва дверей, в який ми вклали 20 років свого життя…

– додала підприємиця.

Зокрема вона попросила допомогти юридично – хто вже стикався з такими ситуаціями:

як на це реагує держава; яка процедура; куди йти.

Зверніть увагу! Галина Бабак написала, що буде вдячна за консультації або корисні контакти. Також фінансова підтримка їй наразі теж необхідна.

Що відомо про атаку на Вінницю?

Атака на Вінницю сталася вранці 10 вересня. Під ударом ракет і "шахедів" опинилися об'єкти цивільної промислової інфраструктури міста. Крім того, повідомили про одну постраждалу особу внаслідок атаки.

Вже вдень рятувальники ліквідували загоряння на об’єкті промислової інфраструктури, що виникло внаслідок російського обстрілу. Також почали розбирати конструкції зруйнованої будівлі.

Які ще бізнеси постраждали внаслідок обстрілів останнім часом?