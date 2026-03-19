Створити компанію за 100 євро і дві доби: ЄС готує справжню революцію для бізнесу

Європейський Союз планує серйозно спростити життя компаніям і простити реєстрацію бізнесу. Ідея проста: дати підприємцям можливість працювати за зрозумілими та однаковими правилами, без необхідності розбиратися у десятках різних законодавств.

Як можна буде створити бізнес в ЄС?

Сьогодні компанії в Європі стикаються з реальною бюрократичною стіною. У кожній країні – свої закони, свої вимоги і свої форми бізнесу, тому відкриття або масштабування компанії може затягнутися на тижні чи навіть місяці, повідомили в Єврокомісії.

Тому вирішили створити механізм EU Inc. – це альтернативна модель, яку компанії зможуть обирати добровільно. Вона має стати своєрідним "єдиним стандартом" для всього Євросоюзу. Основна мета — прибрати зайву бюрократію та зробити запуск бізнесу максимально швидким і простим.

Будь-який підприємець зможе створити компанію протягом 48 годин, з будь-якої точки Європейського Союзу та повністю онлайн. Цей вирішальний крок – лише початок. Наша мета чітка: одна Європа – один ринок – до 2028 року,

– каже Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Відомо, що це надасть усім європейським інноваційним компаніям можливість зареєструватися раз і назавжди за 48 годин і максимум за 100 євро. Які ще можливості отримає бізнес:

Менше паперової тяганини. Дані про бізнес потрібно буде подавати лише один раз – система автоматично передаватиме їх між країнами. Повна "цифра". Усі процеси — від реєстрації до закриття бізнесу — планують перевести в онлайн. Легший перезапуск. Якщо проєкт не вдався, ліквідувати компанію і почати нову буде значно простіше. Краще для інвесторів. Обіцяють спростити продаж часток, фінансові операції та доступ до бірж. Зручніше наймати людей. Компанії зможуть пропонувати працівникам опціони на акції по всьому ЄС. Вільний вибір країни. Бізнес сам вирішуватиме, де реєструватися, без зайвих обмежень. Захист від зловживань. При цьому національні трудові та соціальні правила залишаться чинними.

Українські підприємці не обмежуються лише польським ринком. Деякі компанії з уже впізнаваними брендами використовують Польщу як "трамплін" для масштабування в інших країнах Європи. За даними Reuters, про це стверджує й перший віцепрезидент Польсько-української торгової палати Даріуш Шимчиха.

Компанії спочатку розглядають Польщу як міст або трамплін до ринків Європейського Союзу,

– зазначає він.

За такою стратегією працювали чимало відомих в Україні бізнесів, наприклад, мережа Lviv Croissants відкрила понад десять закладів у Польщі та продовжує розширення у Чехії. Aroma Kava також активно розвивається у Польщі, а виробник морозива Three Bears придбав польську компанію Nordis.

Окремої уваги заслуговує Німеччина. За даними Eurostat, станом на кінець листопада 2025 року у Німеччині перебували приблизно 1,24 мільйона громадян України зі статусом тимчасового захисту. Хоча детальна статистика щодо громадянства засновників компаній не публікується, торгово-промислова палата DIHK фіксує незначне зростання кількості реєстрацій підприємницької діяльності у 2024 – 2025 роках порівняно з 2000-ми роками.

Ще один цікавий напрям – Естонія, яку часто називають цифровою бізнес-юрисдикцією. Завдяки програмі e-Residency підприємці можуть дистанційно реєструвати компанії в межах ЄС і управляти ними онлайн, а податок на прибуток сплачується лише під час його розподілу. Це робить країну привабливою насамперед для ІТ-бізнесів.

