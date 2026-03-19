Как можно будет создать бизнес в ЕС?

Сегодня компании в Европе сталкиваются с реальной бюрократической стеной. В каждой стране – свои законы, свои требования и свои формы бизнеса, поэтому открытие или масштабирование компании может затянуться на недели или даже месяцы, сообщили в Еврокомиссии.

Поэтому решили создать механизм EU Inc. – это альтернативная модель, которую компании смогут выбирать добровольно. Она должна стать своеобразным "единым стандартом" для всего Евросоюза. Основная цель - убрать лишнюю бюрократию и сделать запуск бизнеса максимально быстрым и простым.

Любой предприниматель сможет создать компанию в течение 48 часов, из любой точки Европейского Союза и полностью онлайн. Этот решающий шаг – только начало. Наша цель четкая: одна Европа – один рынок – до 2028 года,

– говорит Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Известно, что это предоставит всем европейским инновационным компаниям возможность зарегистрироваться раз и навсегда за 48 часов и максимум за 100 евро. Какие еще возможности получит бизнес:

Меньше бумажной волокиты. Данные о бизнесе нужно будет подавать только один раз – система автоматически будет передавать их между странами. Полная "цифра". Все процессы - от регистрации до закрытия бизнеса - планируют перевести в онлайн. Более легкий перезапуск. Если проект не удался, ликвидировать компанию и начать новую будет значительно проще. Лучше для инвесторов. Обещают упростить продажу долей, финансовые операции и доступ к биржам. Удобнее нанимать людей. Компании смогут предлагать работникам опционы на акции по всему ЕС. Свободный выбор страны. Бизнес сам будет решать, где регистрироваться, без лишних ограничений. Защита от злоупотреблений. При этом национальные трудовые и социальные правила останутся в силе.

Украинские предприниматели не ограничиваются только польским рынком. Некоторые компании с уже узнаваемыми брендами используют Польшу как "трамплин" для масштабирования в других странах Европы. По данным Reuters, об этом утверждает и первый вице-президент Польско-украинской торговой палаты Дариуш Шимчиха.

Компании сначала рассматривают Польшу как мост или трамплин к рынкам Европейского Союза,

– отмечает он.

По такой стратегии работали немало известных в Украине бизнесов, например, сеть Lviv Croissants открыла более десяти заведений в Польше и продолжает расширение в Чехии. Aroma Kava также активно развивается в Польше, а производитель мороженого Three Bears приобрел польскую компанию Nordis.

Отдельного внимания заслуживает Германия. По данным Eurostat, по состоянию на конец ноября 2025 года в Германии находились примерно 1,24 миллиона граждан Украины со статусом временной защиты. Хотя подробная статистика по гражданству учредителей компаний не публикуется, торгово-промышленная палата DIHK фиксирует незначительный рост количества регистраций предпринимательской деятельности в 2024 – 2025 годах по сравнению с 2000-ми годами.

Еще одно интересное направление – Эстония, которую часто называют цифровой бизнес-юрисдикцией. Благодаря программе e-Residency предприниматели могут дистанционно регистрировать компании в пределах ЕС и управлять ими онлайн, а налог на прибыль уплачивается только при его распределении. Это делает страну привлекательной прежде всего для ИТ-бизнеса.

