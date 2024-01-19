На території Румунії триває блокування кордону, у Польщі рух розблокували, – ДПСУ
Джерело:ДПСУ
Ситуація на кордоні з Румунією та Польщею постійно змінюється. Відтак, на польсько-українському кордоні ситуація покращилася, а один пункт пропуску на румунсько-українському кордоні - розблоковано.
Яка ситуація на кордоні з Румунією
На пунктах пропуску "Порубне – Сірет" та "Дякове – Халмеу" на кордоні з Румунією – рух ускладнений через протест місцевих аграріїв. Водночас блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус – Красноїльськ" – припинено️.
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Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Відповідно ускладненість руху призвела до того, що вантажопотік значно впав. Проте від учора румунська сторона на пункті пропуску "Порубне" все-таки почала пропускати вантажні транспортні засоби у бік України. У черзі перебуває приблизно 400 вантажівок.
Якщо така інтенсивність збережеться, то, на щастя, водіям не доведеться довгий час перебувати в чергах,
– сказав речник ДПСУ.
Нагадаємо, що у пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.
Зменшення черг на кордоні з Польщею
Водночас відзначається зменшення черги на території Польщі в бік України: багато вантажних транспортних засобів перетинають кордон.
Збільшується кількість транспортних засобів, які перетинають кордон. Йдеться про пункти пропуску "Ягодин", а також інші три напрямки, які блокували польські перевізники: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині",
– сказав речник ДПСУ.
Зокрема, за вчорашній день, на усіх чотирьох пунктах пропуску 2 900 вантажних транспортних засобів перетнуло кордон. Черга ж станом на ранок складає 900 вантажівок, найбільше – на пункту пропуску "Шегині".
Для порівняння, якщо на найскладнішій ділянці пункту пропуску "Ягодин", де раніше пропускали найменше вантажівок – 100 – 150 одиниць, то вчора – кордон перетнуло 1 200 транспортних засобів.