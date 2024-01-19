Какая ситуация на границе с Румынией

На пунктах пропуска "Порубное – Сирет" и "Дьяково – Халмеу" на границе с Румынией – движение затруднено из-за протеста местных аграриев. В то же время блокировка движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус – Красноильск" – прекращена.

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Пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Следовательно, усложненность движения привела к тому, что грузопоток значительно упал. Однако со вчера румынская сторона на пункте пропуска "Порубное" все же начала пропускать грузовые транспортные средства в сторону Украины. В очереди находится примерно 400 грузовиков.

Если такая интенсивность сохранится, то, к счастью, водителям не придется долгое время находиться в очередях.

– сказал спикер ГПСУ.



Напомним, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

Уменьшение очередей на границе с Польшей

В то же время отмечается уменьшение очереди на территории Польши в сторону Украины: многие грузовые транспортные средства пересекают границу.

Увеличивается количество транспортных средств, пересекающих границу. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодын", а также других трех направлениях, которые блокировали польские перевозчики: "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини",

– сказал спикер ГПСУ.

В частности, за вчерашний день, на всех четырех пунктах пропуска 2 900 грузовых транспортных средств пересекли границу. Очередь же по состоянию на утро составляет 900 грузовиков, больше всего – на пункте пропуска "Шегини".

Для сравнения, если на самом сложном участке пункта пропуска "Ягодын", где раньше пропускали меньше всего грузовиков – 100 – 150 единиц, то вчера – границу пересекло 1 200 транспортных средств.