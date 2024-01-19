Яка ситуація на кордоні з Румунією
На пунктах пропуску "Порубне – Сірет" та "Дякове-Хальмеу" на кордоні з Румунією – рух ускладнений через протест місцевих аграріїв. Водночас блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус-Красноїльськ" – припинено️.
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Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Відтак, ускладненість руху призвела до того, що вантажопотік значно впав. Проте, від учора румунська сторона на пункті пропуску "Порубне" все-таки почала пропускати вантажні транспортні засоби у бік України. У черзі перебуває приблизно 400 вантажівок.
Якщо така інтенсивність збережеться, то, на щастя, водіям не доведеться довгий час перебувати в чергах,
– сказав речник ДПСУ.
Нагадаємо, що у пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.
Зменшення черг на кордоні з Польщею
Водночас відзначається зменшення черги на території Польщі в бік України: багато вантажних транспортних засобів перетинають кордон.
Збільшується кількість транспортних засобів, які перетинають кордон. Йдеться про пункти пропуску "Ягодин", а також інші три напрямки, які блокували польські перевізники: "Рава Руська", "Краківець", "Шегині",
– сказав речник ДПСУ.
Зокрема, за вчорашній день, на усіх чотирьох пунктах пропуску 2900 вантажних транспортних засобів перетнуло кордон. Черга ж станом на ранок складає 900 вантажівок, найбільше – на пункту пропуску "Шегині".
Для порівняння, якщо на найскладнішій ділянці, пунктові пропуску "Ягодин", де раніше пропускали найменше вантажівок – 100-150 одиниць, то вчора – кордон перетнуло 1200 транспортних засобів.