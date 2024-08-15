Скільки працівників в Україні вже отримали бронювання через Дію

15 серпня 2024, 11:01
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Автор: Дарія Подвишенна

Джерело:

"Урядовий портал"

Через портал "Дія" вже близько 160 тисяч працівників отримали бронювання від критично важливих підприємств та тих, що працюють на потреби Сил безпеки і оборони. Загальна кількість заброньованих становить 770 тисяч осіб.

Бронювання через Дію

Автоматизований процес через "Дію" значно скоротив час подачі документів та очікування результатів.

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Найбільш активні у бронюванні підприємства з Київської, Дніпропетровської та Львівської областей, зазначає міністерка економіки Юлія Свириденко.

 

Юлія Свириденко

Міністерка економіки України

Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів. Найбільш активно бронюють працівників підприємства із Київської, Дніпропетровської та Львівської областей.

Де забронювали найбільше

Наразі найбільше працівників було заброньовано через портал "Дія" у таких регіонах:

  • Київська область — 55 тисяч осіб.
  • Дніпропетровська область. — 16,6 тисяч осіб.
  • Львівська область. — 13,7 тисяч осіб.
  • Харківська область. — 9,7 тисяч осіб.
  • Одеська область. — 7,7 тисяч осіб.

Щоб забронювати працівника через "Дію":

  1. Міністерства або ОВА вносять підприємства до Єдиного переліку критично важливих.
  2. Керівник компанії подає списки працівників на бронювання через портал "Дія" з електронним підписом.
  3. Система перевіряє офіційне працевлаштування та наявність даних у реєстрі "Оберіг".
  4. Протягом доби керівник отримує сповіщення з результатом.
  5. У разі позитивного рішення працівника автоматично переводять на спеціальний військовий облік, і бронювання відображається в застосунку "Резерв+".