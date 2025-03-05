Уряд розширив бронювання для мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Мобільні оператори та інтернет-провайдери отримали можливість бронювати працівників бригад, які будують енергостійкі мережі. Нові правила допоможуть прискорити будівництво мереж енергонезалежної технології xPON.

Які працівники підлягають бронюванню

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації, посилаючись на оновлені урядові ухвали, інформує 24 Канал.

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Згідно з новими правилами, бронюванню підлягають працівники:

провайдерів, які розгортають xPON-мережі та мають річний план будівництва;

операторів, що зводять енергостійкі мережі вздовж автошляхів і національних доріг.

Зауважте. Для цього компанії повинні входити до переліку критично важливих підприємств, який формує Мінцифра. Наразі міністерство розробляє критерії, за якими підприємства зможуть потрапити до цього списку.

Чому це важливо

Створення надійних інтернет-мереж і мобільного зв’язку, стійких до знеструмлення, є пріоритетним завданням. Після обговорення з представниками телеком-галузі ми ініціювали зміни до порядку бронювання працівників, і уряд їх підтримав,

– зазначають у Мінцифрі.

Ухвалені зміни сприятимуть прискоренню будівництва мереж xPON, що залишаються працездатними навіть під час обстрілів та відключень електроенергії. Це допоможе забезпечити стабільний зв’язок для критично важливих підприємств і державних установ.