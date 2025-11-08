ФОПи хочуть отримати право на бронювання: що пропонує влада

ФОПи не можуть бронювати самі себе та своїх робітників, через що малий бізнес потерпає. Підприємці запропонували рішення.

Що пропонують ФОПи щодо бронювання?

Нещодавно відбувся форум, де представники влади та бізнесу обговорювали важливі питання щодо покращення мікроклімату в країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Українську Раду Бізнесу.

Одним із важливих питань стало питання діяльності бізнесу на прифронтових територіях, а особливо дуже великий дефіцит кадрів для малого та дрібного бізнесу, адже.

Підприємці зазначили, що великий та середній бізнес вже давно релокований на більш спокійні території. І саме малий бізнес забезпечує життєдіяльність на прикордонних територіях і потерпає від нестачі працівників.

Одним із рішень кадрового голоду, як зазначив Голова Сумської Ради Підприємців Богдан Мосуновий є не лише розширення податкових преференцій, які діяли у 2022 році та запровадження нових, а і кардинальні зміни в процедурі бронювання. Тому бізнес пропонує наступне:

Включити ФОП та зробити спрощену процедуру для бронювання ФОП і його працівників.

Нагадаємо, що ФОП сам по собі не може забронювати себе або співробітників, повідомляє 24 Канал.

Бронювання можливе лише для працівників юридичних осіб – підприємств, організацій, державних установ, які ведуть персональний військовий облік.

Відтак, право на бронювання наразі мають лише ті, хто працює на підприємствах або держструктурах, критично важливих для економіки чи оборони. ФОП залишається поза межами бронювання – доки не будуть внесені зміни до законодавства.

