100% бронювання для лікарів і прокурорів: що змінилося

Уряд ухвалив рішення про бронювання всіх медичних працівників державних та комунальних медичних закладів від мобілізації, а також прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Кого стосується бронювання

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу. Вони стосуються лише медичних працівників, а для інших фахівців, що працюють у медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Відстрочку від мобілізації отримують: медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я, центрів громадського здоров1я, установ судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, а також центрів крові.

Умовою є те, що ці заклади мають бути основним місцем роботи фахівців.

Крім того, постанова передбачає бронювання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Що зміниться у бронюванні

Раніше лише критично важливі медичні установи могли забронювати до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цього показника вимагало окремого рішення міністра оборони.

У МОЗ пояснили, що раніше під час розрахунку відсотка заброньованих військовозобов’язаних враховувалися також жінки-медики. Через це лікарні змушені були постійно звертатися за додатковими дозволами для бронювання понад 50% чоловіків-медиків.

Прийняте рішення усуває цю бюрократичну складність та дозволяє бронювати всіх лікарів без додаткових запитів. Це має зменшити навантаження на медичні заклади та Міністерство оборони, забезпечуючи стабільну роботу системи охорони здоров’я.

Нововведення дозволяє бронювати всіх лікарів державного та комунального сектору без обмежень.