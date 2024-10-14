Труднощі з бронюванням: український бізнес незадоволений

Український бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності. Такий статус надає право на продовження терміну бронювання співробітників.

Бронювання працівників

В середині 2024 року у 86% опитаних компаній були співробітники у лавах ЗСУ. У 52% компаній кількість мобілізованих складає 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. Ще у 28% їх 10-20%, у 6% – 20-40%.

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Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах,

– написали у ЄБА.

Близько 46% серед таких військових є критичними для роботи підприємства спеціалістами. До них належать:

керівники;

інженери;

ІТ фахівці;

водії;

електрики;

механіки;

оператори виробничих ліній.

Покращення умов бронювання співробітників – це запит №1 від бізнесу на сьогодні, за результатами опитувань Асоціації. Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу,

– додала асоціація.

Європейська бізнес асоціація зазначила, що за відсутності прийнятих економічних заходів резервування та з призупиненням резервування за статусом критичності, компанії стикаються зі значними проблемами у своєму кадровому плануванні.