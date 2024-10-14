Бронирование работников

В середине 2024 года у 86% опрошенных компаний были сотрудники в рядах ВСУ. В 52% компаний количество мобилизованных составляет 10% от общего количества военнообязанных. Еще у 28% их 10-20%, у 6% – 20-40%.

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Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах,

– написали в ЕБА.

Около 46% среди таких военных являются критическими для работы предприятия специалистами. К ним относятся:

руководители;

инженеры;

ИТ специалисты;

водители;

электрики;

механики;

операторы производственных линий.

Улучшение условий бронирования сотрудников – это запрос №1 от бизнеса на сегодня, по результатам опросов Ассоциации. Компании страдают не только от недостатка квалифицированных специалистов, но и от невозможности прогнозировать работу,

– добавила ассоциация.

Европейская бизнес ассоциация отметила, что при отсутствии принятых экономических мер резервирования и с приостановлением резервирования по статусу критичности, компании сталкиваются со значительными проблемами в своем кадровом планировании.