Бізнесу приготуватись, є багато змін: в Україні оновили правила бронювання працівників

Українські підприємства, які хочуть отримати статус критично важливих для економіки та зберегти можливість бронювати працівників, тепер мають відповідати значно жорсткішим критеріям. Нові правила запровадили від 24 червня 2026 року.

Як змінили правила бронюванні від мобілізації

Окрім правила бронювання, вирішили підняти й планку отримання критичності. Про це відомо з наказу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954.

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Для сільськогосподарських підприємств суттєво змінили ключові показники: тепер мінімальна площа земель, які обробляє компанія, має становити не менше 1 000 гектарів (замість 500 раніше). Також якщо раніше підприємству було достатньо мати річний дохід від 20 мільйонів гривень, то тепер потрібно показати щонайменше 40 мільйонів гривень.

Водночас деякі попередні критерії прибрали. Наприклад, більше не враховується сплата ПДФО від 324 тисяч гривень на квартал, а також скасована можливість отримати статус через володіння 90% капіталу інших критично важливих підприємств.

У лісовій галузі зміни виявилися ще масштабнішими. Площа земель у постійному користуванні, яка необхідна для отримання статусу, збільшилася з 500 до 2 500 гектарів. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова– річний дохід від 10 мільйонів гривень (раніше вимоги не було)

Також із переліку допустимих напрямів діяльності прибрали мисливство, геологію та окремі освітні види діяльності.

Які вимоги до зарплат для отримання броні

Тепер компанії мають відповідати встановленим вимогам щодо рівня оплати праці:

Для підприємств, де працює понад 50 людей, середня зарплата має бути не нижчою за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2. Для компаній із понад 20 працівниками встановили ще вищий поріг – коефіцієнт 3. Такі ж вимоги застосовуватимуть до постійних представництв нерезидентів.

Раніше подібних зарплатних критеріїв у правилах не було.

Для підприємств, які працюють одразу у трьох або більше областях, також запровадили додаткові вимоги: треба мати щонайменше 10 працівників та сплата податків і ЄСВ (крім митних) від 24 тисяч гривень по кожній із областей за останні три місяці.

Важливо знати, що компанії, які виготовляють техніку та обладнання українського виробництва, також можуть отримати статус критично важливих. Однак для цього їхня продукція має бути включена до переліку Мінекономіки, а також частково компенсуватися за рахунок держбюджету.

Що не змінилось

Статус критично важливих і надалі можуть отримати підприємства, які:

мають державні гранти;

виконують договори з Мінекономіки строком від шести місяців;

перебувають у сфері управління міністерств або мають державу єдиним засновником;

проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи зовнішньоекономічної діяльності;

є учасниками індустріальних парків;

реалізують інвестиційні договори у сферах переробки, біогазу, видобутку та переробки корисних копалин.

Таким чином вищі вимоги до доходів, кількості працівників і зарплат можуть скоротити кількість підприємств, які матимуть право отримувати статус критичних. З одного боку, це має допомогти краще визначати справжі важливі для економіки компанії, але з іншого – стане додатковим бар’єром, особливо якщо підприємства працюють у складних умовах.

До слова, в Україні посилили перевірки студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації. Особливу увагу приділяють чоловікам старше 25 років, кількість яких у закладах освіти різко зросла після початку повномасштабної війни.

За словами голови Державної служби якості освіти України Руслана гурака, якщо студент фактично не навчається, пропускає заняття або не складає сесію, це може стати підставою для відрахування. У такому разі особа також втрачає право на відстрочку від мобілізації. Під час перевірок виявляють як порушення під час вступу, так і систематичне невідвідування занять або проблеми з навчальним процесом.