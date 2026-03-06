Укр Рус
6 березня, 16:01
Бронювання працівників у розшуку ТЦК: назвали дату, коли послуга з'явиться в Дії

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Бронювання працівників у розшуку ТЦК через Дію стане доступним вже цієї весни, стала відома точна дата.
  • Термін бронювання обмежений до 45 днів, і це стосуватиметься працівників з некоректними даними у військових реєстрах або тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.

Бізнес в Україні може бронювати чоловіків, які мають проблеми з ТЦК, але не довше ніж на 45 днів. Усе цієї весни це можна буде зробити за кілька хвилин через Дію.

Коли в Дії з’явиться бронювання для чоловіків у розшуку?

В Україні планують спростити процедуру бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу, пише "РБК-Україна".

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль каже, що компанії, які працюють на потреби армії або мають статус критично важливих, зможуть тимчасово бронювати працівників навіть у разі проблем із військовим обліком:

  • Йдеться про співробітників, у яких відсутні або некоректні дані у військових реєстрах;
  • Також мова про тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.

Такі працівники отримуватимуть бронювання одразу з першого дня працевлаштування. Водночас термін бронювання обмежений до 45 днів. Очікується, що новий функціонал запрацює у застосунку Дія до кінця березня 2026 року.

Що ще зміниться у процедурі бронювання в Дії?

Найближчим часом у Дії також оновлять механізм продовження бронювання працівників:

  1. Якщо підприємство має офіційно підтверджений статус критично важливого, нова система дозволить уникнути анулювання бронювання.
  2. Керівники компаній або уповноважені працівники зможуть подати заявку на продовження відстрочки одразу для групи співробітників. 

Що відомо про бронювання та мобілізацію в Україні?

  • Служба за контрактом у ЗСУ дає більше прав, дозволяє обрати місце служби та враховує фах кандидатів. Контракт забезпечує юридичні гарантії та гнучкі строки від 1 до 10 років, а підписати його можна через різні рекрутингові центри та платформи.

  • У Раді пропонують, щоб кожен службовець ТЦК мав бодікамеру для фіксації дій під час вручення повістки. Відеозаписи повинні зберігатися на спеціальному сховищі 30 днів, а службовці ТЦК можуть нести дисциплінарну відповідальність за порушення правил використання технічних засобів фіксації.

  • В Україні відстрочку від мобілізації можуть отримати ті, хто доглядає за батьками з інвалідністю, якщо немає інших родичів першого ступеня споріднення, які можуть це робити.