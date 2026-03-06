Бронювання працівників у розшуку ТЦК: назвали дату, коли послуга з'явиться в Дії
- Бронювання працівників у розшуку ТЦК через Дію стане доступним вже цієї весни, стала відома точна дата.
- Термін бронювання обмежений до 45 днів, і це стосуватиметься працівників з некоректними даними у військових реєстрах або тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.
Бізнес в Україні може бронювати чоловіків, які мають проблеми з ТЦК, але не довше ніж на 45 днів. Усе цієї весни це можна буде зробити за кілька хвилин через Дію.
Коли в Дії з’явиться бронювання для чоловіків у розшуку?
В Україні планують спростити процедуру бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу, пише "РБК-Україна".
Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль каже, що компанії, які працюють на потреби армії або мають статус критично важливих, зможуть тимчасово бронювати працівників навіть у разі проблем із військовим обліком:
- Йдеться про співробітників, у яких відсутні або некоректні дані у військових реєстрах;
- Також мова про тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.
Такі працівники отримуватимуть бронювання одразу з першого дня працевлаштування. Водночас термін бронювання обмежений до 45 днів. Очікується, що новий функціонал запрацює у застосунку Дія до кінця березня 2026 року.
Що ще зміниться у процедурі бронювання в Дії?
Найближчим часом у Дії також оновлять механізм продовження бронювання працівників:
- Якщо підприємство має офіційно підтверджений статус критично важливого, нова система дозволить уникнути анулювання бронювання.
- Керівники компаній або уповноважені працівники зможуть подати заявку на продовження відстрочки одразу для групи співробітників.
Що відомо про бронювання та мобілізацію в Україні?
Служба за контрактом у ЗСУ дає більше прав, дозволяє обрати місце служби та враховує фах кандидатів. Контракт забезпечує юридичні гарантії та гнучкі строки від 1 до 10 років, а підписати його можна через різні рекрутингові центри та платформи.
У Раді пропонують, щоб кожен службовець ТЦК мав бодікамеру для фіксації дій під час вручення повістки. Відеозаписи повинні зберігатися на спеціальному сховищі 30 днів, а службовці ТЦК можуть нести дисциплінарну відповідальність за порушення правил використання технічних засобів фіксації.
В Україні відстрочку від мобілізації можуть отримати ті, хто доглядає за батьками з інвалідністю, якщо немає інших родичів першого ступеня споріднення, які можуть це робити.