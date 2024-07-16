У скільки обійдеться будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей: оцінив "Ощадбанк"

Для будівництва одного гігавата потужності для виробництва електроенергії потрібно значні фінансові витрати. Втім, відновлення зруйнованої росіянами електрогенерації України без фінансової підтримки партнерів – неможливе.

У скільки обійдеться будівництво гігавата Зеленського

Для побудови лише одного гігавата потужностей генерації електроенергії потрібно щонайменше 700 мільйонів доларів. Про це заявив заступник голови правління "Ощадбанку" Юрій Каціон.

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Інвестпроєкти з будівництва одного гігавата електроенергетики коштуватимуть від 700 мільйонів доларів у разі використання газопоршневих або газотурбінних технологій і до 1,5 мільярда доларів – для, наприклад, вітроенергетики. Це один гігават. Нам треба вісім-дев'ять збудувати,

– сказав заступник голови "Ощадбанку".

Він пояснив, що наразі лише в "Ощадбанку" розглядаються заявки на фінансування проєктів у сфері альтернативної енергетики загальною потужністю понад 500 мегаватів. Він відзначив, що вся банківська система України не зможе одночасно фінансувати всі ці проєкти протягом короткого періоду часу.

Всі партнери, з якими ми спілкуємось, підтверджують готовність брати участь у таких проєктах,

– запевнив Каціон.

На думку банкіра, щоб відновити енергосистему, важливо залучити підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку.