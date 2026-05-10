Ведення бухгалтерії ФОП: скільки коштує та які послуги входять

Вартість бухгалтерського супроводу для ФОПів в Україні залежить від низки чинників, зокрема групи та кількості найманих працівників. Для підприємців 1 групи ціни на бухгалтера стартують від 800 гривень на місяць, але компанії пропонують різні розцінки.

Скільки коштують бухгалтерські послуги для ФОПів?

Про те, скільки коштує супровід бухгалтера для бізнесу та підприємців, йдеться на ресурсі "Центр бухгалтерського аутсорсингу".

Ціни на бухгалтерські послуги для підприємців залежать від групи бізнесу або від додаткових послуг, які надають до основного пакета ФОП. Важливо зокрема враховувати компанію, до якої ви звертаєтесь за відповідним супроводом справ. Деякі фахівці "виставляють цінники" вищі, а деякі – навпаки.

За інформацією ресурсу, ведення бухгалтерії ФОП 1 групи коштує 800 гривень на місяць.

Обслуговування ФОП 2 групи – 1700 гривень/місяць.

Бухгалтерія ФОП 3 групи без ПДВ – 1700 гривень на місяць.

Бухгалтерія ФОП 3 групи з ПДВ – 6800 гривень на місяць (або 85% від мінімальної зарплати).

Зауважте! Ціни на сайті – за грудень 2025 року. Але в інших компаніях вартість може відрізнятись.

Зокрема бухгалтер може допомогти з реєстрацією/закриттям ФОПу. Є окремі пакети послуг на бухгалтерське обслуговування юридичних осіб.



Ціни бухгалтерського обслуговування ФОП для різних пакетів послуг / Скриншот із сайту "Центр бухгалтерського аутсорсингу"

Як зазначається на ресурсі "Бухгалтерський світ", ціни можуть залежати також від того, скільки найманих працівників має ФОП і чи має їх взагалі.

Так, якщо ФОП платник єдиного 2 групи й не має найманих працівників – абонентське обслуговування з ведення бухобліку буде коштувати від 2,5 тисячі гривень у квартал. Для ФОПів 2 групи, які мають працівників – відповідні послуги коштуватимуть від 3,5 тисячі гривень у місяць.

"БухФОП" зокрема пояснюють, що в комплексне обслуговування бізнесу від бухгалтера має входити:

консультація щодо діяльності ФОП;

подання звітності;

перевірка стану діяльності ФОП;

формування доручень на оплату податків;

контроль за своєчасними платежами з оподаткування;

кадрова документація та розрахунок ЗП;

консультації щодо роботи з РРО або ПРРО;

інформування щодо змін у законах.

Чи обов'язково ФОПу потрібен бухгалтер?

Адвокат Богдан Янків на своєму ютуб-каналі розповів, що закон не вимагає реєстрації бухгалтера для штату ФОПу чи юридичної особи. Тобто підприємці можуть працювати самостійно.

На початкових етапах, коли бізнес тільки запускається, підприємець часто виконує всі функції самостійно – і бухгалтера, і продавця, і маркетолога, і навіть прибиральника. Це нормальна практика, яка дозволяє мінімізувати витрати та глибше зрозуміти всі аспекти бізнесу. Однак з часом рутинні процеси варто делегувати, щоб звільнити час для стратегічного планування та розвитку,

– зазначив Янків.

Адвокат додає, що наявність у колективі адвоката не обов'язкова, але є ефективним рішенням:

під час зростання чи масштабування бізнесу;

при наявності найманих робітників;

для виконання складних операцій та відслідковування відповідних процесів;

для мінімізації наслідків під час перевірок.

До того ж нині є можливості для гнучкої співпраці. Якщо підприємець не хоче наймати бухгалтера на постійну основу, існують разові консультації. Щоб розібратися у певних моментах періодично можна звертатися до фахівців і бути певним, що ніяких проблем із документами немає.

Що ще потрібно знати про діяльність ФОП?

Протягом першого кварталу 2026 року на ринку з'явилися 63 555 нових підприємців. Водночас 51 667 ФОПів закрилися. Тобто чистий приріст становить 12 тисяч нових бізнесів.

Цікаво, що 93% від усіх нових підприємців складають жінки (+11 035 ФОПів). Чоловіки за перший квартал 2026 року зареєстрували лише 796 бізнесів. Щодо сфер діяльності – найбільший приріст в ІТ, освіті та інтернет-торгівлі.

Експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець в коментарі для 24 Каналу розповіла, що причинами закриття ФОПів є накопичення різних причин. Наприклад, більше фінансове навантаження, зміна споживчої поведінки. Головні причини – воєнні ризики та психологічні фактори, що пов'язані з ними.

Маркетологиня Наталія Головачко в ексклюзивному коментарі також додала, що на 2026 році закриття бізнесу – це не поодинокий випадок, а масове явище: "через війну та інфляцію люди суттєво економлять, клієнтів у закладах стало менше, крім того, тарифи, оренда та податки зросли".