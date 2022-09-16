Економлять навіть люксові бренди: у бутиках компаній LVMH у Франції на ніч вимикатимуть світло

Виробник предметів розкоші Louis Vuitton Moёt Hennesy (LVMH) представив план підвищення енергоефективності. Вітрини бутиків люксових брендів, що належать до групи компаній, невдовзі вже не будуть яскраво сяяти на вулицях Франції вночі.

Так, магазини LVMH почнуть вимикати освітлення з 22 вечора до 7 ранку. Крім того, у торгових залах та інших приміщеннях температуру знизять на 1 градус за Цельсієм взимку, а влітку – навпаки, підвищать. Невдовзі правила почнуть діяти для всіх бутиків LVMH на території Франції, а згодом – для магазинів у решті країн, де представлена група компаній.

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Плани LVMH щодо підвищення енергоефективності

У релізі LVMH йдеться, що група компаній запропонує своїм понад 34 тисячам співробітників економити електроенергію – вимикатимуть не лише освітлення вітрин бутиків, а й екрани комп'ютерів, зарядні пристрої, скорочуватимуть використання ліфтів, принтерів та іншої техніки.

Очікується, що такі заходи дозволять LVMH скоротити споживання електроенергії загалом на 10%. Крім того, група компаній порадила своїм співробітникам подбати про підвищення енергоефективності у власних домівках – їм порекомендували завантажити спеціальний застосунок для контролю використання енергії в оселі.

Також виробник предметів розкоші заявив, що збільшить інвестиції у розробку відновлювальних джерел енергії та засоби, що дозволяють контролювати витрати енергетичних ресурсів. Зазначається, що LVMH вже використовує 100% "зеленої" електроенергії для свого бізнесу у Франції, й 39% – у решті країн, де вона присутня.

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Зауважимо, що у 2021 році LVMH заявила про намір досягти 100% забезпечення відновлювальною або низьковуглецевою енергією усіх своїх об'єктів до 2026 року. Мовиться не лише про бутики, але й майстерні та офіси.

Нагадаємо, що група компаній LVMH належить мільярдеру Бернару Арно. Наразі Forbes оцінює його статки у 153,7 мільярда доларів. Таким чином, французький магнат нині є другою найбагатшою людиною світу після Ілона Маска.