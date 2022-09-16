Так, магазини LVMH почнуть вимикати освітлення з 22 вечора до 7 ранку. Крім того, у торгових залах та інших приміщеннях температуру знизять на 1 градус за Цельсієм взимку, а влітку – навпаки, підвищать. Невдовзі правила почнуть діяти для всіх бутиків LVMH на території Франції, а згодом – для магазинів у решті країн, де представлена група компаній.

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Плани LVMH щодо підвищення енергоефективності

У релізі LVMH йдеться, що група компаній запропонує своїм понад 34 тисячам співробітників економити електроенергію – вимикатимуть не лише освітлення вітрин бутиків, а й екрани комп'ютерів, зарядні пристрої, скорочуватимуть використання ліфтів, принтерів та іншої техніки.

Очікується, що такі заходи дозволять LVMH скоротити споживання електроенергії загалом на 10%. Крім того, група компаній порадила своїм співробітникам подбати про підвищення енергоефективності у власних домівках – їм порекомендували завантажити спеціальний застосунок для контролю використання енергії в оселі.

Також виробник предметів розкоші заявив, що збільшить інвестиції у розробку відновлювальних джерел енергії та засоби, що дозволяють контролювати витрати енергетичних ресурсів. Зазначається, що LVMH вже використовує 100% "зеленої" електроенергії для свого бізнесу у Франції, й 39% – у решті країн, де вона присутня.

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Зауважимо, що у 2021 році LVMH заявила про намір досягти 100% забезпечення відновлювальною або низьковуглецевою енергією усіх своїх об'єктів до 2026 року. Мовиться не лише про бутики, але й майстерні та офіси.

Нагадаємо, що група компаній LVMH належить мільярдеру Бернару Арно. Наразі Forbes оцінює його статки у 153,7 мільярда доларів. Таким чином, французький магнат нині є другою найбагатшою людиною світу після Ілона Маска.