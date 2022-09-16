Так, магазины LVMH начнут выключать освещение с 22 вечера до 7 утра. Кроме того, в торговых залах и других помещениях температуру снизят на 1 градус по Цельсию зимой, а летом – наоборот, повысят. Вскоре правила начнут действовать для всех бутиков LVMH на территории Франции, а позже – для магазинов в других странах, где представлена группа компаний.

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Планы LVMH по повышению энергоэффективности

В релизе LVMH говорится, что группа компаний предложит своим более 34 тысячам сотрудников экономить электроэнергию – будут выключать не только освещение витрин бутиков, но и экраны компьютеров, зарядные устройства, сокращать использование лифтов, принтеров и другой техники.

Ожидается, что такие меры позволят LVMH сократить потребление электроэнергии в общей сложности на 10%. Кроме того, группа компаний посоветовала своим сотрудникам позаботиться о повышении энергоэффективности в собственных домах – им порекомендовали загрузить специальное приложение для контроля использования энергии.

Также производитель предметов роскоши заявил, что увеличит инвестиции в разработку возобновляемых источников энергии и средства, позволяющие контролировать затраты энергетических ресурсов. Отмечается, что LVMH уже использует 100% "зеленой" электроэнергии для своего бизнеса во Франции, и 39% – в других странах, где она присутствует.

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Отметим, что в 2021 году LVMH заявила о намерении достичь 100% обеспечения возобновляемой или низкоуглеродной энергией всех своих объектов к 2026 году. Речь идет не только о бутиках, но также мастерских и офисах.

Напомним, что группа компаний LVMH принадлежит миллиардеру Бернару Арно. Сейчас Forbes оценивает его состояние в 153,7 миллиарда долларов. Таким образом, французский магнат является вторым самым богатым человеком мира после Илона Маска.