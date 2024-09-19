Десятки тисяч вагонів стоять без діла: АРМА вдалося знайти управителя лише для мізерної частини

Наразі не всі арештовані активи працюють на державний бюджет. Деяким активам поки що не вдається знайти управителя.

Тисячі вагонів стоять без діла

Два роки тому під арештом опинилися понад 21,5 тисячі вагонів. Впродовж цього часу вони були у користуванні "Укрзалізниці", але та не використовувала їх за призначенням, повідомили в АРМА.

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Як розповіли в Агентстві з розшуку та менеджменту активів, частина вагонів потребує проведення ремонту, сертифікації та техогляду. Втім, для наповнення бюджету вже зараз шукають управителя активами, і перший зсув у справі вже є.

Перший лот

Перша партія з 436 вагонів за результатами конкурсу перейде в управління ТОВ "Фінансово-промислова компанія "Ресурсгруп". Зараз здійснюється перевірка компанії на зв'язки з представниками Росії.

Згідно з умовами договору новий управитель зобов’язався сплачувати 85% від отриманого доходу до державного бюджету із встановленим мінімальним гарантійним платежем, допоки управитель не розпочне постійну діяльність щодо управління активом,

– повідомили в АРМА.

У держреєстрі бенефіціаром компанії вказаний Дмитро Біленький. Компанію заснували у 2017 році, вона почала діяльність з постачання вугілля, але потім розширила асортимент.

Щодо інших лотів, то наразі АРМА здійснює огляд спільно з "Укрзалізницею", щоб сформувати наступні пропозиції.