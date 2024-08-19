"Нова пошта" проти податку на дрібні посилки: що це нововведення означає для українців

"Нова пошта" вважає, що митні витрати після прийнятого закону, будуть дуже високі. Імовірно, вони перевищуватимуть доходи.

Що заявила "Нова пошта"

Представники "Нової пошти" вважають, що витрати, які здійснюватиме держава для реалізації нового закону, не покриють отримані доходи. Щонайменше, через потребу у розширенні апарату митниці.

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Також проблеми можуть виникнути через:

скорочення грошових надходжень, якщо кількість відправлень зменшиться;

зменшення виторгу у валюті;

зменшення податків, що сплачуються поштовими та транспортними компаніями.

Мінфін розраховує на додаткові надходження від прийнятого закону у розмірі 8 мільярдів гривень за 2025 рік.

Лише за перше півріччя 2024 року, через "Нову пошту" "пройшло" 435 тисяч імпортних посилок, ціна яких – до 150 євро. Це 9% від загального імпорту.

Тільки наших декларацій буде понад 70 000 на місяць, або 7 000 на день. При тому, що зараз їх ми подаємо 300 – 400 на день, до 1 000 у високий сезон,

– йдеться у повідомленні "Нової пошти".

Компанія наголошує на збільшенні строку доставки вказаних посилок. Так відбудеться через те, що на адміністрування нових митних декларацій потрібно буде більше часу.

У таких відправленнях найчастіше пересилається косметика, аксесуари до гаджетів, дрібна електроніка. Можливість вибору товарів за привабливими цінами у споживачів скоротиться. Від цього бюджет не виграє, тому що люди купуватимуть менше,

– наголошують представники "Нової пошти".