FATF знову не включив Росію до "чорного" або "сірого" списку: як пояснюють свою "сліпоту"

Росія знову уникла ізоляції від міжнародної фінансової організації. За окупантами пообіцяли "пильно стежити", але поки що це не заважало їм обходити усі обмеження та заборони.

Посиленої ізоляції Росії не буде

Financial Action Task Force (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) відмовилася вносити Росії і в "чорний", і в "сірий" список. Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні членів організації.

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В організації вирішили продовжити призупинення членства Росії, але не більше. Більш рішучі кроки могли б посилити ізоляцію агресора, але на них у FATF не наважилися.

Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи,

– йдеться в релізі організації.

Цікаво, що Болгарію внесли у "сірий" список, що передбачає посилений моніторинг. Натомість звідти забрали Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму. Також повноцінне членство у FATF отримала Індонезія.

Є докази про те, що Кремль фінансував ПВК "Вагнер", тому до FATF зверталися з вимогою внести Росію у чорний список. Втім, організація вирішила залишитися "сліпою".

Що стосується такої боязкої позиції FATF щодо Росії, то може йтися про тиск на уряди певних країн з погрозами скасувати вигідні контракти.