Усиленной изоляции России не будет

Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) отказалась вносить России и в "черный", и в "серый" список. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании членов организации.

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В организации решили продолжить приостановку членства России, но не больше. Более решительные шаги могли бы усилить изоляцию агрессора, но на них у FATF не отважились.

После заявлений, опубликованных с марта 2022 года, FATF вновь подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против России с целью защиты международной финансовой системы,

– говорится в релизе организации.

Интересно, что Болгарию внесли в "серый" список, предусматривающий усиленный мониторинг. Зато оттуда забрали Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму. Также полноценное членство в FATF получила Индонезия.

Важно! Есть доказательства о том, что Кремль финансировал ПИК "Вагнер", поэтому к FATF обращались с требованием внести Россию в черный список. Впрочем, организация решила остаться "слепой".

Что касается такой робкой позиции FATF в отношении России, то речь может идти о давлении на правительства определенных стран с угрозами отменить выгодные контракты.