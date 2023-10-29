Посиленої ізоляції Росії не буде

Financial Action Task Force (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) відмовилася вносити Росії і в "чорний", і в "сірий" список. Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні членів організації.

Читайте також Сила нетворкінгу: як розбудувати потужну мережу знайомств

В організації вирішили продовжити призупинення членства Росії, але не більше. Більш рішучі кроки могли б посилити ізоляцію агресора, але на них у FATF не наважилися.

Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків обходу заходів, вжитих проти Росії з метою захисту міжнародної фінансової системи,

– йдеться в релізі організації.

Цікаво, що Болгарію внесли у "сірий" список, що передбачає посилений моніторинг. Натомість звідти забрали Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму. Також повноцінне членство у FATF отримала Індонезія.

Важливо! Є докази про те, що Кремль фінансував ПВК "Вагнер", тому до FATF зверталися з вимогою внести Росію у чорний список. Втім, організація вирішила залишитися "сліпою".

Що стосується такої боязкої позиції FATF щодо Росії, то може йтися про тиск на уряди певних країн з погрозами скасувати вигідні контракти.