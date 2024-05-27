Тихий демарш: китайський Hikvision пішов з Росії без будь-якого попередження

Великий виробник відеокамер спостереження Hikvision більше не працюватиме у Росі. Цікаво те, як саме компанія покинула ринок агресора.

Hikvision – це найбільший китайський виробник камер відеоспостереження. Компанія забезпечувала близько половини загального постачання у Росію.

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Стало відомо, що Hikvision таємно покинув ринок агресора. Перед цим компанія не робила жодних заяв про свої плани, тому демарш відбувся "по-тихому". Клієнти та партнери у Росії також нічого не знали про плани Hikvision.

Сайт компанії просто перестав відкриватися, сторінка у соцмережі "Вконтактє" була видалена. Телефони також перестали відповідати, а офіс виявився пустим.

Ймовірно, Hikvision вирішив покинути російський ринок через загрозу санкцій США. Продукція компанії вже заборонена в Америці та Великій Британії, а дочірні підприємства почали потрапляти у "чорний список".

Після початку повномасштабного вторгення на Hikvision припадало 70% російського ринку відеоспостереження. Росіяни вже бідкаються, що до браку обладнання та компонентів залишилися лічені дні, а дані, які були завантажені у хмарні сервіси Hikvision, тепер можуть бути втрачені.

Раніше ми писали про те, що Китай загрожує ринкам ЄС та Великої Британії, тому аналітики почали бити на сполох.