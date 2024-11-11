Суд визнав банкротом завод, що належить дочці колишнього міністра оборони
31 жовтня суд визнав банкрутом ПрАТ "Свеський насосний завод". Було прийняте рішення про відкриття ліквідаційної процедури.
Що відомо про цей завод
Вказаний завод входить у Aurum Group. Це об'єднання належить Альоні Лебедєвій – дочці колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.
Читайте також Діаманти знову дешевшають: ціни впали до найнижчого рівня за останні роки
Нагадаємо! Альона Лебедєва отримала підозру через імовірне фінансування російської агресії. З 2022 року дочка колишнього міністра оборони перебуває в розшуку.
Процедура банкрутства ПрАТ "Свеський насосний завод" розпочалася ще на початку цього року. Причинами реалізації цієї процедури є:
- незадовільний фінансовий стан підприємства;
- відсутність стабільної роботи;
- вагомі збитки.
Завод знаходиться достатньо близько до лінії фронту. Через це, частина підприємства була зруйнована. Йдеться, зокрема, про склад площею 2 270 метрів квадратних.
Зауважте! Свеська селищна рада подала спеціальну заяву про передачу їй певного майна ПрАТ "Свеський насосний завод". Рішення відносно цього прозання буде прийняте під час ліквідації.