Что известно об этом заводе
Указанный завод входит в Aurum Group. Это объединение принадлежит Алене Лебедевой – дочери бывшего министра обороны Павла Лебедева, сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.
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Напомним! Алена Лебедева получила подозрение из-за вероятного финансирования российской агрессии. С 2022 года дочь бывшего министра обороны находится в розыске.
Процедура банкротства ЧАО "Свесский насосный завод" началась еще в начале этого года. Причинами реализации этой процедуры являются:
- неудовлетворительное финансовое состояние предприятия;
- отсутствие стабильной работы;
- весомые убытки.
Завод находится достаточно близко к линии фронта. Из-за этого, часть предприятия была разрушена. Речь идет, в частности, о складе площадью 2 270 квадратных метров.
Заметьте! Свесский поселковый совет подал специальное заявление о передаче ему определенного имущества ЧАО "Свесский насосный завод". Решение относительно этого прошения будет принято во время ликвидации.