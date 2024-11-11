Що відомо про цей завод
Вказаний завод входить у Aurum Group. Це об'єднання належить Альоні Лебедєвій – дочці колишнього міністра оборони Павла Лебедєва, повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.
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Нагадаємо! Альона Лебедєва отримала підозру через імовірне фінансування російської агресії. З 2022 року дочка колишнього міністра оборони перебуває в розшуку.
Процедура банкрутства ПрАТ "Свеський насосний завод" розпочалася ще на початку цього року. Причинами реалізації цієї процедури є:
- незадовільний фінансовий стан підприємства;
- відсутність стабільної роботи;
- вагомі збитки.
Завод знаходиться достатньо близько до лінії фронту. Через це, частина підприємства була зруйнована. Йдеться, зокрема, про склад площею 2 270 метрів квадратних.
Зауважте! Свеська селищна рада подала спеціальну заяву про передачу їй певного майна ПрАТ "Свеський насосний завод". Рішення відносно цього прозання буде прийняте під час ліквідації.