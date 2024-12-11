В українських містах закрилася значна кількість ресторанів: які причини

У Києві за рік припинили діяльність близько 120 ресторанів і кафе, у Львові закриваються або продаються близько 50. На це впливали різні чинники, зокрема концепція закладів, розташування, відвідуваність та повітряні тривоги.

Чому ресторани закриваються

Експертка ресторанного бізнесу Ольга Насонова пояснює цю статистику різними причинами, передає 24 Канал з посиланням на соцмережі експертки.

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Зокрема, закривалися нові заклади, які не встигли стати успішними через невдало обраний час для старту, або ж через помилки в концепції, розташуванні чи ціноутворенні.

До речі! Деякі старі ресторани закрилися через застарілість без оновлення, а інші тимчасово припинили роботу для ребрендингу.

Також негативно вплинули зовнішні обставини, як порожні бізнес-центри чи проблеми в торгових центрах під час тривог.

Ольга Насонова Експертка ресторанного бізнесу Ресторани та кафе, зовні успішні, в яких є люди, і багато підписників у соцмережах. Але ніхто в карман власника не заглядає, а там велика дірка. Тому що оренду та податки підвищують, комунальні так продукти ростуть кожного тижня, персонал викручує руки, да і взагалі втомились боротися.

За словами експертки, до цього додаються зовнішні фактори – війна, відключення електроенергії, тривоги та мобілізація, що знизили платоспроможність населення.

Зауважте! Експертка зазначає, що лише близько 15% закладів вдається утримуватися на плаву.