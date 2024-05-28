Великі банки почали повертати працівників в офіси: в чому причина
Джерело:Bloomberg
Міжнародні банки почали повідомляти працівникам, що тепер режим віддаленої роботи буде недоступний. Їм потрібно буде з'являтися в офісі усі 5 днів на тиждень.
Більше жодної віддаленої роботи
Великі міжнародні банки на кшталт Citigroup, HSBC Holdings і Barclays повідомили більшості працівників, що тепер їм потрібно буде працювати в офісі. Про змішаний режим не йдеться, в офісі потрібно буде з'являтися 5 днів на тиждень.
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Причина такої зміни політики банків – регуляторні зміни, які роблять отримання дозволу на роботу з дому для Уолл-стріт вкрай складним.
Спільне перебування в офісі сприяє інноваціям, співпраці та зміцненню культури. Ми залишаємося прихильниками гнучкого графіку роботи і визнаємо, що бувають випадки, коли вам доведеться працювати з дому,
– повідомили у Barclays.
Citigroup очікує повного робочого дня в офісі від 600 американських співробітників, які раніше могли працювати у віддаленому режимі. HSBC повертає в офіс половину штату в Нью-Йорку, але можливі варіанти послаблення ще обговорюються.
Що стосується Barclays, то банк з 1 червня повертає в офіси усіх працівників інвестиційного банкінгу, вони зможуть покидати його лише для зустрічі із клієнтами.
Банки проявляють найбільшу гнучкість що віддаленої роботи, але Управління з регулювання фінансової індустрії хоче відновити і правила моніторингу робочих місць, які діяли у доковідні часи.