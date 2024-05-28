Більше жодної віддаленої роботи

Великі міжнародні банки на кшталт Citigroup, HSBC Holdings і Barclays повідомили більшості працівників, що тепер їм потрібно буде працювати в офісі. Про змішаний режим не йдеться, в офісі потрібно буде з'являтися 5 днів на тиждень.

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Причина такої зміни політики банків – регуляторні зміни, які роблять отримання дозволу на роботу з дому для Уолл-стріт вкрай складним.

Спільне перебування в офісі сприяє інноваціям, співпраці та зміцненню культури. Ми залишаємося прихильниками гнучкого графіку роботи і визнаємо, що бувають випадки, коли вам доведеться працювати з дому,

– повідомили у Barclays.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Citigroup очікує повного робочого дня в офісі від 600 американських співробітників, які раніше могли працювати у віддаленому режимі. HSBC повертає в офіс половину штату в Нью-Йорку, але можливі варіанти послаблення ще обговорюються.

Що стосується Barclays, то банк з 1 червня повертає в офіси усіх працівників інвестиційного банкінгу, вони зможуть покидати його лише для зустрічі із клієнтами.

Банки проявляють найбільшу гнучкість що віддаленої роботи, але Управління з регулювання фінансової індустрії хоче відновити і правила моніторингу робочих місць, які діяли у доковідні часи.