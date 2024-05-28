Больше никакой удаленной работы
Крупные международные банки вроде Citigroup, HSBC Holdings и Barclays сообщили большинству работников, что теперь им нужно будет работать в офисе. О смешанном режиме речь не идет, в офисе нужно будет появляться 5 дней в неделю.
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Причина такого изменения политики банков – регуляторные изменения, которые делают получение разрешения на работу из дома для Уолл-стрит крайне сложным.
Совместное пребывание в офисе способствует инновациям, сотрудничеству и укреплению культуры. Мы остаемся сторонниками гибкого графика работы и признаем, что бывают случаи, когда вам придется работать из дома,
– сообщили в Barclays.
Citigroup ожидает полного рабочего дня в офисе от 600 американских сотрудников, которые ранее могли работать в удаленном режиме. HSBC возвращает в офис половину штата в Нью-Йорке, но возможные варианты послабления еще обсуждаются.
Что касается Barclays, то банк с 1 июня возвращает в офисы всех работников инвестиционного банкинга, они смогут покидать его только для встречи с клиентами.
Банки проявляют наибольшую гибкость по удаленной работе, но Управление по регулированию финансовой индустрии хочет восстановить и правила мониторинга рабочих мест, которые действовали в доковидные времена.