Зміни до даних для ФОП: де оновити інформацію та як правильно це зробити

Змінити інформацію щодо ФОП можна онлайн та офлайн. Усе залежить від можливостей підприємця, а за потреби дозволяється також відправити документи поштою.

Де та що саме можна змінити для даних ФОП?

Про те, що потрібно зробити, аби оновити дані підприємця, розповів податковий консультант Михайло Смокович на своєму каналі в YouTube.

За словами адвоката для того, щоб внести зміни до інформації про підприємство можна звертатися до ЦНАПів, а можна – зробити все через Дію, онлайн.

Зокрема через Дію можна змінити:

КВЕДи;

контактні дані, які є в Державному реєстрі;

адресу реєстрації підприємця.

Важливо, що змінити дані у мобільному застосунку не вийде. Для оновлення інформації потрібно скористатися вебверсією. Тобто потрібно знайти портал державних послуг через пошуковик і лише тоді за послідовними діями виконати оновлення даних.

Алгоритм дій для зміни даних про ФОП:

переходимо на вебсервіс Дії; далі потрібно увійти до кабінету; пройти реєстрацію, якщо раніше не заходили; далі коли система впустить до кабінету, потрібно орати розділ "Всі послуги"; знайти та обрати "внесення змін про ФОП"; далі – подати заяву; коли відкриється наступне вікно, там буде вся інформація про ФОП і окремі кнопки "Редагувати" до кожного з розділів.

Після цього підприємець змінює необхідну інформацію і фактично все готово.

Також як зазначають на сайті Дії, зміна контактної інформації чи КВЕДів є безкоштовною. Натомість за зміну ПІБ чи адреси місця реєстрації треба платити адмінзбір – 250 гривень.

На ресурсі зауважують, що змінювати номер платника податків чи паспортні дані потрібно через звернення до ЦНАПу. А покрову інструкцію зокрема радять переглядати у відео.

Як змінити інформацію про ФОП через ЦНАП?

На сайті держпослуг пояснюють, що для зміни інформації про бізнес через ЦНАП алгоритм дій буде трохи відрізнятись.

Так, потрібно подати заяву до Центру надання адміністративних послуг або до виконкому міської ради без прив'язки до задекларованого місця проживання або адреси реєстрації ФОП.

Для змін до номера платника податків треба додатково подати копію довідки зміну РНОКПП.

Якщо підприємець змінює паспортні дані – треба також надати ксерокопії першої сторінки.

За умови, коли підприємець не має можливості особисто звернутися до ЦНАПУ, є інший варіант подання документів. Так, заяву та необхідні копії треба надіслати поштою. Але перед відправкою обов'язково потрібно засвідчити підпис – нотаріально.

Що ще потрібно знати про правила для ФОП?

Усім підприємцям важливо вчасно сплачувати податки. Зокрема йдеться про єдиний збір та військовий. Якщо податкова виявить протермінований платіж, або підприємець взагалі не платив – можуть виписати штраф. Водночас перевірки податкових нині більш автоматизовані. Так, вдається знаходити навіть незначні невідповідності в деклараціях підприємців.

Також українські підприємці раніше більше користувалися спрощенкою. Тобто саме такий варіант оподаткування був більш простим для ведення бізнесу. Нині ж краще переходити на загальну систему оподаткування, адже там менше ризиків і є свої плюси. Наприклад, немає лімітів доходу, а податки сплачуються з доходів, а не оборотів.