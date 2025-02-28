У Данії через Трампа маркуватимуть європейські товари

Найбільший ритейлер Данії Salling Group запроваджує спеціальне маркування для товарів європейського походження. Починаючи з березня, на електронних цінниках у супермаркетах Bilka, føtex та Netto з'явиться чорна зірочка біля продукції, що належить європейським брендам.

Маркувати товари попросили споживачі

Як пояснив генеральний директор Salling Group Андерс Хаг, таке рішення ухвалене на запит споживачів, які хочуть мати можливість легше розпізнавати європейські товари, інформує 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Ми отримали багато звернень від клієнтів, які віддають перевагу європейським продуктам. Нова позначка допоможе їм швидше знаходити такі товари,

– написав Хаг у LinkedIn.

Реакція покупців і контекст рішення

Данський телеканал TV 2 повідомляє, що ініціатива отримала позитивний відгук серед покупців. Деякі клієнти прямо заявляють, що намагаються уникати американських товарів.

"Я вирішив купувати тільки європейське", – пояснив один із покупців, посилаючись на дії Дональда Трампа.

"Америка, Трамп та Ілон Маск поводяться надто агресивно. Мене це дратує. Тому я уникаю американських товарів", – пояснив ще один клієнт.

Експерти пов'язують таку зміну споживчих настроїв із загостренням торговельної напруженості між США та Європою, особливо після повернення Дональда Трампа до активної політики.

Що далі

У Salling Group наголошують, що не обмежуватимуть продаж американських брендів, а лише надаватимуть покупцям додаткову інформацію для вибору.

Чи підтримають подібну ініціативу інші ритейлери в Європі – поки невідомо, але тенденція на підтримку місцевого виробництва набирає обертів.