Змінили ФОП на ТОВ заради бронювання: чи справді це спрацює

Багато підприємців змінюють форму свого бізнесу з ФОП на ТОВ в надії отримати право на бронювання працівників. Проте для цього компанія має отримати статус критично важливого підприємства та відповідати встановленим законодавством критеріям.

Як працює бронювання працівників

Під час воєнного стану в Україні діє механізм бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств, які мають важливе значення для економіки або забезпечення потреб оборони, повідомили "Юристи.UA".

Такі компанії можуть отримати статус критично важливих та бронювати своїх співробітників від мобілізації. При цьому кількість працівників, яких можна забронювати, залежить від категорії критичності підприємства. У деяких випадках це може бути:

100% військовозобов'язаних працівників;

частина персоналу, наприклад 50%.

Чи допоможе зміна ФОП на ТОВ

До юристів звернулася підприємиця, яка працює як ФОП другої групи. Вона поцікавилася, чи зможе отримати право на бронювання працівників, якщо змінить форму бізнесу та зареєструє ТОВ.

Юристи пояснили: сама по собі зміна організаційно-правової форми не створює такого права. Насправді підприємство має довести, що воно:

має важливе значення для економіки;

забезпечує потреби оборони або життєдіяльності держави;

відповідає іншим встановленим вимогам для отримання статусу критично важливого.

Чи працює зараз бронювання через Дію

Процес бронювання працівників від мобілізації через Дію можуть поставити на паузу. Це пов'язано з оновленням механізму визначення критично важливих підприємств.

Під час обговорення розглядалися кілька варіантів: зокрема, обмежити можливість бронювання лише для підприємств, які ще не підтвердили свій статус критично важливих, або ж тимчасово призупинити подання заявок для всіх компаній.

За попередньою інформацією, такі обмеження можуть діяти до 1 вересня.