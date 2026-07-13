Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.

Читайте також Коли бронювання та відстрочка згорають: адвокат назвала умови

Чому процес бронювання призупинили?

За інформацією джерела видання, рішення про тимчасове призупинення бронювання працівників через Дію вже погодили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Водночас офіційно про його запровадження наразі ще не оголосили.

Співрозмовник видання зазначив, що остаточний механізм реалізації цього рішення поки не визначений.

Під час обговорення розглядалися кілька варіантів: зокрема, обмежити можливість бронювання лише для підприємств, які ще не підтвердили свій статус критично важливих, або ж тимчасово призупинити подання заявок для всіх компаній.

За попередньою інформацією, такі обмеження можуть діяти до 1 вересня.

Джерело також повідомило, що заявки, які перебуватимуть на розгляді на момент набуття рішенням чинності, планують опрацювати. Натомість подати нові заявки через Дію підприємства тимчасово не зможуть.

Очікується, що можливість бронювання поступово відновлюватимуть для компаній, які повторно підтвердять статус критично важливих відповідно до оновлених критеріїв.

Нагадаємо, в травні цього року Кабмін ухвалив нові правила бронювання працівників від мобілізації та доручив відповідальним органам влади переглянути критерії надання критичності бізнесу.

Зокрема, зміни торкнулися зарплати працівників. Щоб підприємство могло мати статус критично важливого та бронювати робітників, мінімальна зарплата має бути не меншою за 25 941 гривню. У прифронтових громадах – від 21 618 гривень.