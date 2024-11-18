У якій країні планує відкритися "Нова пошта" у 2025

"Нова пошта" продовжує посилювати свої позиції на міжнародному ринку. У наступному році є імовірність, що компанія розпочне свою діяльність у США.

Як розвиватиметься "Нова пошта"

Співзасновник групи "Nova" В'ячеслав Климов повідомив, що "Нова пошта" розраховує вийти на американський ринок уже в 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

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Нагадаємо! Раніше стало відомо, що авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines планує здійснювати регулярні рейси до США.

В'ячеслав Климов Співзасновник групи "Nova" Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться.

Климов наголосив, що ціллю Nova є місце помітного гравця у світовій поштово-логістичній індустрії. США є привабливим ринком, зокрема, через кількість посилок, які отримують/відправляють американці.

Зверніть увагу! Климов уточнив, що за статистикою, на одного мешканця США припадає орієнтовно 68 посилок.