Как будет развиваться "Новая почта"

Соучредитель группы "Nova" Вячеслав Климов сообщил, что "Новая почта" рассчитывает выйти на американский рынок уже в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

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Напомним! Ранее стало известно, что авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines планирует осуществлять регулярные рейсы в США.

Вячеслав Климов Соучредитель группы "Nova" Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится.

Климов отметил, что целью Nova является место заметного игрока в мировой почтово-логистической индустрии. США является привлекательным рынком, в частности, из-за количества посылок, которые получают/отправляют американцы.

Обратите внимание! Климов уточнил, что по статистике, на одного жителя США приходится ориентировочно 68 посылок.