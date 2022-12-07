Українська IT створила сайт, де можна знайти місце для роботи зі світлом та інтернетом

Сайт Svitlospot показує найближчі місця для роботи зі світлом та інтернетом, якими можуть бути як коворкінги, так і ресторани чи інші місця для роботи. Як користуватись ресурсом та, чи може бізнес додати туди свою локацію, розповідаємо далі.

Як знайти місце для роботи

Для того, щоб скористатись сайтом Svitlospot, котрий розробили українська IT-компанія Cody Ukraine, потрібно вибрати місто та район.

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На сайті користувач зможе дізнатись скільки місць для роботи має коворкінг чи інша локація, а також наявність укриття, генератора тощо.

На сайті видно детальну інформацію про кожне з запропонованих місць для роботи / Скриншот з Svitlospot

Місця для роботи у яких містах можна знайти

Скористатись сайтом можуть не лише кияни, але й жителі Одеси, Дніпра, Льва, Вінниці, Ужгород, Івано-Франківська, Тернополя, Вишгорода та Буштина.

Наприклад, у Києві можна знайти місця для роботи в Шевченківському, Печерському, Подільському, Голосіївському й Дарницькому районах.

Як бізнесу додати свою локацію на сайт

Розробники сайту розповіли, що дані та інформацію про локації збирають переважно в міських пабліках у Telegram і Viber. Також у Cody Ukraine додали, що планують розширювати базу, а отже у бізнесу є можливість додати свою локацію на сайт.

Це можуть бути не лише коворкінги чи ресторани, але й бізнес, який має вільні місця в офісі. Для цього потрібно заповнити заявку за посиланням, натиснувши тут.