Безробітні можуть знову отримати по 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу

Мінсоцполітики відновлює програму "Рука допомоги" для підтримки малого бізнесу в рамках якої можна отримати 100,5 тисяч гривень. Бізнес зможе не повертати гроші, але за однієї умови.

Допомога малому бізнесу

Працездатні українці з-поміж членів малозабезпечених сімей зможуть отримати 100,5 тисяч гривень для власного бізнесу. Гроші можна буде не повертати, якщо протягом трьох років відкритий на одержані гроші малий бізнес заплатить податки та внески на суму від 100,5 тисяч гривень.

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Щоб взяти участь у програмі потрібно:

бути безробітним та малозабезпеченим;

розробити бізнес-план;

не мати судимості.

Хто вирішуватиме чи надати гроші

Держпрограма "Рука допомоги" вже діяла в Україні до початку повномасштабної війни, однак згодом її призупинили.

Усі заявки розгляне спеціальна комісія, яка орієнтуватиметься на бізнес-план. Якщо вам виділять гроші, то ви повинні будете протягом 30 днів зареєструватися як фізособа-підприємець. На отримані гроші можна буде витратити на обладнання, створення бізнесу.

Якщо не сплатити податки та внески на 100,5 тисяч гривень, гроші доведеться повернути до бюджету. Проте кредит надають на три роки та без відсотків.

За бажанням гроші можна отримувати протягом усього періоду, або ж однією сумою після закінчення трьох років.

Для того, щоб підприємцю "вибачили" кредит – у перший рік роботи працевлаштувати щонайменше двох малозабезпечених співробітників.