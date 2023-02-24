Допомога малому бізнесу

Працездатні українці з-поміж членів малозабезпечених сімей зможуть отримати 100,5 тисяч гривень для власного бізнесу. Гроші можна буде не повертати, якщо протягом трьох років відкритий на одержані гроші малий бізнес заплатить податки та внески на суму від 100,5 тисяч гривень.

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Нагадаємо! Держпрограма "Рука допомоги" вже діяла в Україні до початку повномасштабної війни, однак згодом її призупинили.

Щоб взяти участь у програмі потрібно:

бути безробітним та малозабезпеченим;

розробити фітнес-план;

не мати судимості.

Хто вирішуватиме чи надати гроші

Усі заявки розгляне спеціальна комісія, яка орієнтуватиметься на бізнес-план. Якщо вам виділять гроші, то ви повинні будете протягом 30 днів зареєструватися як фізособа-підприємець. На отримані гроші можна буде витратити на обладнання, створення бізнесу.

Якщо не сплатити податки та внески на 100,5 тисяч гривень, гроші доведеться повернути до бюджету. Проте кредит надають на три роки та без відсотків.

За бажанням гроші можна отримувати протягом усього періоду, або ж однією сумою після закінчення трьох років.

Зверніть увагу! Для того, щоб підприємцю "вибачили" кредит – у перший рік роботи працевлаштувати щонайменше двох малозабезпечених співробітників.