Помощь малому бизнесу

Трудоспособные украинцы из членов малообеспеченных семей смогут получить 100,5 тысяч гривен для собственного бизнеса. Деньги можно будет не возвращать, если в течение трех лет открытый на полученные деньги малый бизнес заплатит налоги и взносы на сумму от 100,5 тысячи гривен.

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Чтобы принять участие в программе, нужно:

  • быть безработным и малоимущим;
  • разработать бизнес-план;
  • не иметь судимости.

Кто будет решать или предоставить деньги

Все заявки рассмотрит специальная комиссия, которая будет ориентироваться на бизнес-план. Если вам выделят деньги, то вы должны будете в течение 30 дней зарегистрироваться как физлицо-предприниматель. На полученные деньги можно будет потратить на оборудование, создание бизнеса.

  • Если не уплатить налоги и взносы на 100,5 тысячи гривен, деньги придется вернуть в бюджет. Однако кредит предоставляется на три года и без процентов.
  • По желанию деньги можно получать в течение всего периода, или же одной суммой по истечении трех лет.