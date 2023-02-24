Помощь малому бизнесу
Трудоспособные украинцы из членов малообеспеченных семей смогут получить 100,5 тысяч гривен для собственного бизнеса. Деньги можно будет не возвращать, если в течение трех лет открытый на полученные деньги малый бизнес заплатит налоги и взносы на сумму от 100,5 тысячи гривен.
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Чтобы принять участие в программе, нужно:
- быть безработным и малоимущим;
- разработать бизнес-план;
- не иметь судимости.
Кто будет решать или предоставить деньги
Все заявки рассмотрит специальная комиссия, которая будет ориентироваться на бизнес-план. Если вам выделят деньги, то вы должны будете в течение 30 дней зарегистрироваться как физлицо-предприниматель. На полученные деньги можно будет потратить на оборудование, создание бизнеса.
- Если не уплатить налоги и взносы на 100,5 тысячи гривен, деньги придется вернуть в бюджет. Однако кредит предоставляется на три года и без процентов.
- По желанию деньги можно получать в течение всего периода, или же одной суммой по истечении трех лет.