На сколько больше зарабатывают мужчины
По аналитике мужчины в IT зарабатывают на 10 – 30% больше, чем женщины. А наиболее ощутимая разница среди профессии менеджеров.
Интересно Несмотря на войну, большинство предпринимателей планируют расширять свой бизнес в 2023 году.
Мужчины на позиции senior project manager зарабатывают в среднем 4 000 долларов, в то время как женщины – на 1 000 долларов меньше, только 3 000 долларов.
Женские зарплаты в IT: какие они
Среди наемных женщин-девелоперов их доля составляет от 5 до 15%. Однако в дальнейшем она уменьшается с ростом опыта.
- Медианная зарплата женщин-разработчиц на "сеньорных позициях" – 4 500 долларов, мужчин – 5 000 долларов.
Заработная плата женщин в IT меньше на 10 – 30%, чем у мужчин / Инфографика Djinni
- В то же время в категории профессий HR и Recruitement женщины, имеющие до 5 лет опыта, зарабатывают больше мужчин (87%).
Смотрите также В какой стране можно больше заработать, запустив собственную игру – интересная инфографика
- А в категории senior мужчины зарабатывают на 200 долларов больше.