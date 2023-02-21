Об этом свидетельствуют результаты опроса Индекса настроений малого бизнеса за 2022 год, в котором приняло участие 325 предпринимателей.
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Планируют расширять бизнес
Несмотря на трудности 76% опрошенных предпринимателей планируют расширение бизнеса в 2023 году, из которых:
- 28% планируют расширять географию присутствия,
- 26% – открытие новых направлений,
- 25% – выход на внешние рынки,
- 21% – изменение количества сотрудников.
Влияние ракетных атак на энергетическую инфраструктуру
Массированные ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не оказывают существенного влияния на работу бизнеса. Только 8% отметили, что полностью останавливают работу из-за обстрелов, еще 20% – временно приостанавливают.
Индекс настроений
- Показатель Индекса настроений малого бизнеса за 2022 год упал до 2,4 балла из 5 возможных, что является вторым низким значением за всю историю исследования.
- Среди опрошенных предпринимателей 58% пока недовольны состоянием дел в их бизнесе. Заметим, что показатель вырос по сравнению с 2021 годом, поскольку тогда таких было 52%.