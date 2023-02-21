Про це свідчать результати опитування Індексу настроїв малого бізнесу за 2022 рік, у якому взяло участь 325 підприємців.

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Планують розширяти бізнес

Попри труднощі 76% опитаних підприємців планують розширення бізнесу у 2023 році, з яких:

  • 28% планують розширювати географію присутності,
  • 26% – відкриття нових напрямків,
  • 25% – вихід на зовнішні ринки,
  • 21% – зміну кількості співробітників.

Вплив ракетних атак на енергетичну інфраструктуру

Масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру України не суттєво впливають на роботу бізнесу. Лише 8% зазначили, що повністю зупиняють роботу через обстріли, ще 20% – тимчасово призупиняють.

Індекс настроїв

  • Показник Індексу настроїв малого бізнесу за 2022 рік впав до 2,4 бала з 5 можливих, що є другим найнижчим значенням за всю історію дослідження.
  • Серед опитаних підприємців 58% наразі незадоволені станом справ у їхньому бізнесі. Зауважимо, що показник зріс порівняно з 2021 роком, оскільки тоді таких було 52%.