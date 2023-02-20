Прибутковий бізнес

Гемблінг демонструє шалені прибутки не лише на території України, але й загалом на світовій бізнес-арені протягом останніх років. Переважно цьому сприяють:

  • розвиток технологій,
  • пандемія та обмеження пов'язані з нею.

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Український гемблінг не пасе задніх й активно інтегрується у світовий ринок азартних ігор. Також зауважимо, що гемблінг виявися досить стійким та гнучким в умовах війни, що підтверджують надходження до бюджету.

Потенціал гемблінгу

  • До 2026 року ринок зросте до 115,13 мільярда доларів, тоді як за підсумками минулого року продемонстрував зростання до 81,08 мільярда доларів.
  • За 2022 рік індустрія показала зростання на рівні 10,4%.
  • Трендами подальшого розвитку ринку стануть технології Blockchain, IoT і VR.

Перспективи грального ринку

Згідно з дослідженням аналітиків ResearchAndMarkets.com, онлайн-гемблінг має чудові перспективи для розвитку у Східній Європі. Це, своєю чергою, означає, що Україна також має чудові перспективи для розвитку індустрії азартних ігор.

Ба більше, за умов запровадженні необхідних законодавчих змін Україна спроможна стати регіональним лідером у цій сфері.

Найбільші шанси на стрімкий розвиток має саме онлайн-сегмент ринку азартних ігор

  • Це пов’язано перш за все з постійним зростанням обсягів користування мобільними пристроями.
  • Також віртуальні платформи здатні швидше адаптуватись до законодавчих змін на відміну від наземних гральних закладів, які потребують більше часу та коштів.
  • Онлайн-гемблінг активніше застосовує сучасні IT-технології, що суттєво прискорює розвиток сфери, її адаптацію до будь-яких змін, навіть умов воєнного часу.