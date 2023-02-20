Прибыльный бизнес
Гэмблинг демонстрирует бешеные прибыли не только на территории Украины, но и в целом на мировой бизнес-арене в последние годы. Преимущественно этому способствуют:
- развитие технологий,
- пандемия и ограничения связаны с ней.
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Украинский гемблинг не отстает и активно интегрируется в мировой рынок азартных игр. Также заметим, что гемблинг оказался достаточно устойчивым и гибким в условиях войны, подтверждающих поступление в бюджет.
Потенциал гемблинга
- К 2026 году рынок вырастет до 115,13 миллиарда долларов, в то время как по итогам прошлого года продемонстрировал рост до 81,08 миллиарда долларов.
- За 2022 год индустрия показала рост на уровне 10,4%.
- Трендами дальнейшего развития рынка станут технологии Blockchain, IoT и VR.
Перспективы игорного рынка
Согласно исследованию аналитиков ResearchAndMarkets.com, онлайн-гемблинг имеет отличные перспективы для развития в Восточной Европе. Это, в свою очередь, означает, что у Украины также есть прекрасные перспективы для развития индустрии азартных игр.
Более того, в условиях внедрения необходимых законодательных изменений Украина может стать региональным лидером в этой сфере.
Наибольшие шансы на стремительное развитие имеет именно онлайн сегмент рынка азартных игр
- Это связано, прежде всего, с постоянным ростом объемов пользования мобильными устройствами.
- Также виртуальные платформы способны быстрее адаптироваться к законодательным изменениям в отличие от наземных игорных заведений, требующих больше времени и средств.
- Онлайн-гемблинг более активно применяет современные IT-технологии, что существенно ускоряет развитие сферы, ее адаптацию к любым изменениям, даже условиям военного времени.