Прибыльный бизнес

Гэмблинг демонстрирует бешеные прибыли не только на территории Украины, но и в целом на мировой бизнес-арене в последние годы. Преимущественно этому способствуют:

развитие технологий,

пандемия и ограничения связаны с ней.

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Украинский гемблинг не отстает и активно интегрируется в мировой рынок азартных игр. Также заметим, что гемблинг оказался достаточно устойчивым и гибким в условиях войны, подтверждающих поступление в бюджет.

По результатам 2022 года запланированные бюджетные поступления от игорного бизнеса были исполнены на 98%. Заметим, что, например, таможня выполнила план всего на 60%.

Потенциал гемблинга

К 2026 году рынок вырастет до 115,13 миллиарда долларов, в то время как по итогам прошлого года продемонстрировал рост до 81,08 миллиарда долларов.

За 2022 год индустрия показала рост на уровне 10,4%.

Трендами дальнейшего развития рынка станут технологии Blockchain, IoT и VR.

Интересно! Увеличение количества смартфонов с улучшенным доступом в Интернет способствует росту рынка.

Перспективы игорного рынка

Согласно исследованию аналитиков ResearchAndMarkets.com, онлайн-гемблинг имеет отличные перспективы для развития в Восточной Европе. Это, в свою очередь, означает, что у Украины также есть прекрасные перспективы для развития индустрии азартных игр.

Более того, в условиях внедрения необходимых законодательных изменений Украина может стать региональным лидером в этой сфере.

Наибольшие шансы на стремительное развитие имеет именно онлайн сегмент рынка азартных игр