На скільки більше заробляють чоловіки

За аналітикою чоловіки в ІТ заробляють на 10 — 30% більше, ніж жінки. А найбільш відчутна різниця серед професії менеджерів.

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Зверніть увагу, що впродовж пів року з майже 6 000 наймів на роботу в IT лише 27% найнятих спеціалістів – жінки (це 1 620 осіб).

Чоловіки на позиції senior project manager заробляють в середньому 4 000 доларів, тоді як жінки – на 1 000 доларів менше, тільки 3 000 доларів.

Жіночі зарплати в IT: які вони

Серед найнятих жінок-девелоперів їхня частка складає від 5 до 15%. Однак надалі вона зменшується зі зростанням досвіду.

Медіанна зарплата жінок-розробниць на "сіньйорних позиціях" — 4 500 доларів, чоловіків — 5 000 доларів.

Заробітня плата жінок в IT менша на 10 – 30%, ніж у чоловіків / Інфографіка Djinni

Водночас у категорії професій HR й Recruitement жінки, які мають до 5 років досвіду, заробляють більше чоловіків (аж 87%).

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А у категорії senior чоловіки заробляють на 200 доларів більше.

Цікаво, що жінок-девопсів (це спеціалісти, які бере участь у всіх етапах циклу продукту, й забезпечує тісну кооперацію між командами розробників) – одиниці, а з понад 5 роками досвіду взагалі немає.